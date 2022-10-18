Синоптик Позднякова назвала 18 октября самым ненастным днём в Москве на неделе
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Этот день будет ветреным и дождливым, местами может выпасть пятая часть месячной нормы осадков — от 5 до 10 мм, отметила специалист.
«Температура воздуха остаётся довольно высокой, в ночные часы в ближайшие сутки будет +5...+7 °С, днём +10...+12 °С. Неприятным моментом может стать порывистый ветер, который практически сорвёт остатки золотой листвы на ветках деревьев, дожди сделают её более пожухлой», — заключила синоптик.
Ранее URA.RU сообщало о заморозках в Челябинской области в ночь на вторник, 18 октября.