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Синоптик Позднякова назвала 18 октября самым ненастным днём в Москве на неделе

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Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» назвала самым ненастным днём в Москве вторник, 18 октября.
Синоптик Позднякова назвала 18 октября самым ненастным днём в Москве на неделе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Этот день будет ветреным и дождливым, местами может выпасть пятая часть месячной нормы осадков — от 5 до 10 мм, отметила специалист.

«Температура воздуха остаётся довольно высокой, в ночные часы в ближайшие сутки будет +5...+7 °С, днём +10...+12 °С. Неприятным моментом может стать порывистый ветер, который практически сорвёт остатки золотой листвы на ветках деревьев, дожди сделают её более пожухлой», — заключила синоптик.

Ранее URA.RU сообщало о заморозках в Челябинской области в ночь на вторник, 18 октября.

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