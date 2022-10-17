В Ростовской области синоптики спрогнозировали похолодание 21 октября
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Об этом пишет rostovgazeta.ru.
По прогнозу синоптиков, после относительно тёплых дней с дневными температурами +16...+19 °С ожидается похолодание. Оно начнётся с пятницы, 21 октября, похолодает до +11 °С, ожидается дождь.
По предварительным данным, температура в выходные не превысит +11 °С.
Вместе с тем, согласно информации Гидрометцентра России, в Тверской области в начале рабочей недели повсеместно пройдут дожди — от умеренных до сильных. Об этом сообщает tverigrad.ru.
Температура при этом будет держаться чуть ниже нормы: в первой половине недели +9...+11 °С. К концу недели повсеместно по области ожидается мокрый снег.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание в центре европейской части страны.