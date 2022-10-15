Узнать больше

Синоптик спрогнозировал похолодание в центре европейской части России на следующей неделе

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание в центре европейской части страны на следующей неделе.
Синоптик спрогнозировал похолодание в центре европейской части России на следующей неделе
  • РИА Новости

«С середины следующей недели, числа с 19-го, начнётся уверенное и заметное понижение температуры — и ночи, и дни будут вполне прохладными. В этом году предзимье придёт как по расписанию. Этот сезон начинается в четвёртой пятидневке октября», — цитирует его ТАСС.

По его словам, температура днём будет около +5 °С тепла в Московском регионе.

«Такое похолодание затронет весь центр европейской части России», — рассказал он.

Ранее Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал, что бархатный сезон в 2022 году на Черноморском побережье России продлится дольше обычного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить