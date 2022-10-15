Синоптик спрогнозировал похолодание в центре европейской части России на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание в центре европейской части страны на следующей неделе.

«С середины следующей недели, числа с 19-го, начнётся уверенное и заметное понижение температуры — и ночи, и дни будут вполне прохладными. В этом году предзимье придёт как по расписанию. Этот сезон начинается в четвёртой пятидневке октября», — цитирует его ТАСС.

По его словам, температура днём будет около +5 °С тепла в Московском регионе.

«Такое похолодание затронет весь центр европейской части России», — рассказал он.

Ранее Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал, что бархатный сезон в 2022 году на Черноморском побережье России продлится дольше обычного.