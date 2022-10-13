Синоптик Тишковец рассказал, что золотая осень в Центральной России продлится дольше обычного

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что классическая золотая осень в Центральной России продлится минимум на неделю дольше, чем обычно.

«Подсезон золотой осени обычно бывает с 24 сентября до 14 октября. Как правило, с 15 по 28 октября происходит смена подсезонов, переход от золотой осени к осени глубокой. В воскресенье, 16 октября, с приближением атлантического циклона в Центральной России начнутся дожди, но это не станет прологом погружения в глубокую осень. Золотая осень продлится ещё как минимум неделю», — поделился он прогнозом с Радио Sputnik.

По его словам, понижение температуры воздуха до отрицательных значений произойдёт на несколько недель позже, чем обычно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал, что бархатный сезон в 2022 году на Черноморском побережье России продлится дольше обычного.