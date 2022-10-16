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Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в столице в течение недели

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели.
Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в столице в течение недели
  • РИА Новости

По мнению Вильфанда, начиная с понедельника погода будет существенно отличаться от той, которую москвичи наблюдают в выходные дни.

«Прежде всего это скажется в облачности и осадках. В целом в течение всей недели будут осадки. Небольшие, но монотонные, как говорят метеорологи — «обложные», — рассказал синоптик.

Он отметил, что из-за облачности ночные температуры будут выше.

«До четверга включительно ночные температуры будут повышаться, потому что ветры в основном южные и юго-западные. В понедельник ночью около +3 °С, в последующем минимальные температуры будут достигать даже +6…+7 °С. А вот дневные температуры начнут понижаться. До отметки в +10 °С температура повышаться не будет», — добавил собеседник RT.

Он также обратил внимание, что самым тёплым днём недели будет четверг, когда прогнозируется +10…+12 °С.

«С четверга начинается изменение циркуляции, и воздушные массы будут поступать с севера и будут холодными. Осадки будут по-прежнему. Преимущественно в виде дождя, но в пятницу не исключены осадки в виде мокрого снега. Вот такая настоящая осенняя погода. Именно такая погода и должна быть в четвёртой — начале пятой пятидневки октября», — заключил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей, что со следующей недели в столице наступит «настоящая осень».

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