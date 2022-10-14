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Синоптик Шувалов предупредил об ухудшении погоды в столице после солнечных выходных

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей, что со следующей недели в столице наступит «настоящая осень».
Синоптик Шувалов предупредил об ухудшении погоды в столице после солнечных выходных
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Ожидается хороший уик-энд с хорошей погодой. А вот уже с понедельника подходит фронтальный раздел с запада, с северо-запада: дождь в понедельник, потом небольшой перерыв и в среду снова дождь. После среды у нас будет настоящая осень — достаточно заметное понижение дневной температуры, до +5...+6 °С, и сильный ветер северо-западного направления», — сказал синоптик в интервью Радио Sputnik.

По его словам, 25—30 октября повышается вероятность первого снега.

Ранее Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.

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