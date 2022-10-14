Синоптики предупредили о похолодании и мокром снеге в ХМАО на выходных

Специалисты Гидрометцентра по Ханты-Мансийскому автономному округу предупредили жителей о похолодании до -6 °С на выходных, 15—16 октября. Также они спрогнозировали туман и мокрый снег.

Об этом сообщает URA.RU.

«Ночью в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный 4—9 м/с. Температура ночью -1…+4 °С, при прояснениях до -6 °С, днём +6…+11 °С. 16 октября переменная облачность. В большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный, 2—7 м/с. Температура ночью -1…+4 °С, днём +4…+9 °С», — сказано в прогнозе.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.