Скончался заслуженный артист России Анатолий Хрусталёв

Заслуженный артист России и заслуженный артист Республики Коми Анатолий Хрусталёв скончался в Пензе в возрасте 77 лет.

Об этом говорится на сайте Министерства культуры Пензенской области.

«13 октября 2022 года ушёл из жизни ветеран концертной организации Пензенской области заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Коми Анатолий Николаевич Хрусталёв», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что прощание с артистом состоится 15 октября в 13:45 в церкви Петра и Павла.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР Иван Ромашко скончался в возрасте 92 лет в Новосибирске.