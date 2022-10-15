Узнать больше

Скончался заслуженный артист России Анатолий Хрусталёв

Короткая ссылка
Заслуженный артист России и заслуженный артист Республики Коми Анатолий Хрусталёв скончался в Пензе в возрасте 77 лет.
Скончался заслуженный артист России Анатолий Хрусталёв

Об этом говорится на сайте Министерства культуры Пензенской области.

«13 октября 2022 года ушёл из жизни ветеран концертной организации Пензенской области заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Коми Анатолий Николаевич Хрусталёв», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что прощание с артистом состоится 15 октября в 13:45 в церкви Петра и Павла.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР Иван Ромашко скончался в возрасте 92 лет в Новосибирске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить