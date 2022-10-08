Умер народный артист РСФСР Иван Ромашко
Об этом сообщается на сайте Новосибирского музыкального театра.
«6 октября ушёл из жизни Иван Андреевич Ромашко — легендарный солист Новосибирского музыкального театра, народный артист РСФСР, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска», драматург, поэт-песенник», — говорится в сообщении.
Ромашко наиболее известен по ролям Василия Тёркина в одноимённой комедии и Ничипора в комедии «Свадьба в Малиновке».
В 2000 году артиста наградили Орденом Почёта.
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