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Умер народный артист РСФСР Иван Ромашко

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Народный артист РСФСР Иван Ромашко скончался в возрасте 92 лет в Новосибирске.

Об этом сообщается на сайте Новосибирского музыкального театра.

«6 октября ушёл из жизни Иван Андреевич Ромашко — легендарный солист Новосибирского музыкального театра, народный артист РСФСР, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска», драматург, поэт-песенник», — говорится в сообщении.

Ромашко наиболее известен по ролям Василия Тёркина в одноимённой комедии и Ничипора в комедии «Свадьба в Малиновке».

В 2000 году артиста наградили Орденом Почёта.

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР, режиссёр Владимир Краснопольский скончался в возрасте 89 лет.

Актриса Ольга Погодина в беседе с газетой «Известия» выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра.

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