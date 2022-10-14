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В Алтайском крае объявили высокую пожароопасность до 17 октября

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В Алтайском крае объявили высокую пожароопасность с 14 по 17 октября.
В Алтайском крае объявили высокую пожароопасность до 17 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Пятый класс горимости ожидается в Михайловском и Ключевском районах, а также в городах Славгород и Яровое.

Четвёртый класс прогнозируется на территории 52 муниципальных образований. На остальной территории возможна горимость третьего класса.

Также стало известно, что для тушения пожаров в Московской области закупили ещё 16 единиц техники, передаёт телеканал «360» со ссылкой на зампреда регионального правительства Георгия Филимонова.

«В текущем году в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов» приобретено ещё 16 единиц техники и 30 единиц оборудования на общую сумму 97,7 млн рублей», — сказал Филимонов.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о похолодании и мокром снеге в ХМАО на выходных.

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