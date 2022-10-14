На Байкале зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

На озере Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области.

«Эпицентр землетрясения — в акватории озера Байкал», — говорится в сообщении.

Ранее директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева сообщила о землетрясении в Бурятии и Иркутской области.

В региональном филиале Единой геофизической службы РАН сообщили, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Сахалине.

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.