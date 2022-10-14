В Бурятии и Иркутской области произошло землетрясение

Землетрясение произошло в Бурятии и Иркутской области.

Об этом директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева.

«Инструментальная ощутимость в Кабанске — 4 балла. Эпицентр, скорее всего, юг, середина Байкала», — приводит её слова РИА Новости.

Уточняется, что землетрясение произошло в 8:54 (3:54 мск).

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, на озере Байкал землетрясение произошло с магнитудой 5,9.

Ранее в региональном филиале Единой геофизической службы РАН сообщили, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Сахалине.