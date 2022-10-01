Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали на Сахалине
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«Подземные толчки магнитудой 4,6 зарегистрированы 1 октября в 15:08 (07:08 мск)», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 19 км к востоку от села Вал Ногликского района.
Ранее землетрясение магнитудой 6,8 произошло на восточном побережье Тайваня.
В результате подземных толчков сошёл с рельсов поезд, также было разрушено трёхэтажное здание. Спасатели вытащили из-под завалов несколько человек.