На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 в 02:26 по местному времени, сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН.

«Эпицентр располагался в 11 километрах северо-западнее села Адо-Тымово Тымовского района. Очаг землетрясения находился на глубине 17 километров», — заявила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По словам учёного, подземные толчки смогли ощутить жители Тымовского района. Ранее землетрясение магнитудой 6,8 произошло на восточном побережье Тайваня. В результате подземных толчков сошёл с рельсов поезд, также было разрушено трёхэтажное здание. Спасатели вытащили из-под завалов несколько человек.