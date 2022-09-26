На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7
«Эпицентр располагался в 11 километрах северо-западнее села Адо-Тымово Тымовского района. Очаг землетрясения находился на глубине 17 километров», — заявила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
По словам учёного, подземные толчки смогли ощутить жители Тымовского района.
Ранее землетрясение магнитудой 6,8 произошло на восточном побережье Тайваня.
В результате подземных толчков сошёл с рельсов поезд, также было разрушено трёхэтажное здание. Спасатели вытащили из-под завалов несколько человек.