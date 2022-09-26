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На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

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На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 в 02:26 по местному времени, сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН.

«Эпицентр располагался в 11 километрах северо-западнее села Адо-Тымово Тымовского района. Очаг землетрясения находился на глубине 17 километров», — заявила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По словам учёного, подземные толчки смогли ощутить жители Тымовского района.

Ранее землетрясение магнитудой 6,8 произошло на восточном побережье Тайваня.

В результате подземных толчков сошёл с рельсов поезд, также было разрушено трёхэтажное здание. Спасатели вытащили из-под завалов несколько человек. 

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