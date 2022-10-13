Диетолог Соломатина прокомментировала состояние здоровья российских детей во время пандемии

Врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала состояние здоровья российских детей во время пандемии.

«У нас очень много всевозможных площадок, а если нет площадки, дети могут просто гулять по улице или во дворах организовывать сами себе футбол и прочие игры. Кроме того, у нас не очень дорогие секции, среди которых есть и танцевальные, распространён общественный транспорт, и дети постарше могут спокойно им воспользоваться», — заявила она в беседе с «Комсомольской правдой», поясняя, почему дети в России не потолстели за время пандемии.

По словам эксперта, в том, что касается питания, у многих людей в нашей стране осталась ментальность из советского прошлого, поэтому они едят так называемые «столовские» салаты, которые полезны, в отличие от сладких йогуртов.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU заявил о вреде употребления только овощей и фруктов без термообработки.