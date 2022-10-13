В Подмосковье высадили более 150 тысяч деревьев в рамках экоакции
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Об этом сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета лесного хозяйства.
Участниками акции стали около 70 тыс. жителей.
«Акцию «Наш лес. Посади своё дерево» мы проводим под эгидой Всероссийской акции «Сохраним лес». На протяжении прошедшего месяца в лесах и городах региона проводилась высадка деревьев», — заявил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
Также стало известно, что в школах страны начались Дни экологии в рамках Российской экологической недели. Они будут проходить 13—14 октября, передаёт телеканал «360».
Запланировано проведение более 1000 тематических уроков.
Организатор — Российский экологический оператор при поддержке волонтёров движения «Делай!», благотворительного проекта «Добрые крышечки» и Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области обсудили план мероприятий по нацпроекту «Экология» на 2023 год.