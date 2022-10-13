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В Подмосковье высадили более 150 тысяч деревьев в рамках экоакции

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В Московской области высадили более 150 тыс. деревьев в рамках акции «Наш лес. Посади своё дерево».
В Подмосковье высадили более 150 тысяч деревьев в рамках экоакции
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета лесного хозяйства.

Участниками акции стали около 70 тыс. жителей.

«Акцию «Наш лес. Посади своё дерево» мы проводим под эгидой Всероссийской акции «Сохраним лес». На протяжении прошедшего месяца в лесах и городах региона проводилась высадка деревьев», — заявил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Также стало известно, что в школах страны начались Дни экологии в рамках Российской экологической недели. Они будут проходить 13—14 октября, передаёт телеканал «360».

Запланировано проведение более 1000 тематических уроков.

Организатор — Российский экологический оператор при поддержке волонтёров движения «Делай!», благотворительного проекта «Добрые крышечки» и Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области обсудили план мероприятий по нацпроекту «Экология» на 2023 год.

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