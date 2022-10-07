В Волгоградской области обсудили план мероприятий по нацпроекту «Экология» на 2023 год
- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
Регион принимает участие в шести федеральных проектах. Среди них — «Оздоровление Волги». По нему возвели 43 водопропускных сооружения в Волго-Ахтубинской пойме, а в ближайшие два года планируется построить ещё 74.
Ещё один проект — «Чистая страна», по которому до 2024 года нужно ликвидировать три старые свалки в Тракторозаводском, Ворошиловском и Красноармейском районах Волгограда.
Тем временем в Калининграде открылся всероссийский экологический форум молодёжных организаций «Устойчивость», передаёт «Янтарный край». Его участниками стали 100 представителей молодёжных организаций, органов исполнительной власти и подведомственных учреждений.
Программа включает презентации экопроектов, мастер-классы, панельные дискуссии и другие мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Московской области расчистили 33 водоёма в рамках программы «100 прудов и озёр».