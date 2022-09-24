военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Подмосковье расчистили 33 водоёма в рамках программы «100 прудов и озёр»

Короткая ссылка
В Московской области расчистили 33 водоёма в рамках программы «100 прудов и озёр».
В Подмосковье расчистили 33 водоёма в рамках программы «100 прудов и озёр»
  • Gettyimages.ru
  • © Alexandra C. Ribeiro

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.

«Проведена масштабная работа. По этому направлению программы суммарная площадь расчистки в этой части программы составила почти 233 га, вывезено 2336 т мусора», — заявил глава ведомства Тихон Фирсов.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что более 30 тыс. добровольцев приняли участие в субботнике в рамках акции «Чистый Крым».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить