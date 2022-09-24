В Подмосковье расчистили 33 водоёма в рамках программы «100 прудов и озёр»

В Московской области расчистили 33 водоёма в рамках программы «100 прудов и озёр».

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.

«Проведена масштабная работа. По этому направлению программы суммарная площадь расчистки в этой части программы составила почти 233 га, вывезено 2336 т мусора», — заявил глава ведомства Тихон Фирсов.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что более 30 тыс. добровольцев приняли участие в субботнике в рамках акции «Чистый Крым».