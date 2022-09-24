В Подмосковье расчистили 33 водоёма в рамках программы «100 прудов и озёр»
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.
«Проведена масштабная работа. По этому направлению программы суммарная площадь расчистки в этой части программы составила почти 233 га, вывезено 2336 т мусора», — заявил глава ведомства Тихон Фирсов.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что более 30 тыс. добровольцев приняли участие в субботнике в рамках акции «Чистый Крым».