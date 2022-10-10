Травник Юровский заявил, что эхинацея противопоказана людям с аутоиммунными заболеваниями

Травник Дмитрий Юровский заявил, что эхинацея противопоказана людям с аутоиммунными заболеваниями.

«Пациентам с хроническими заболеваниями аутоиммунной природы эхинацея определённо не показана», — сказал он в беседе с «Радио 1».

Как отметил эксперт, есть травы, которые поддерживают иммунитет и для употребления которых противопоказаний нет. В качестве примера он привёл шалфей, календулу и иссоп лекарственный.

По словам Юровского, эти травы нельзя назвать такими же эффективными, как иммуномодуляторы, но систематическое употребление чая с ними укрепит защитные силы организма.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.