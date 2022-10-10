Узнать больше

В России сняли первый в мире веб-сериал с использованием дипфейков

Короткая ссылка
Гендиректор компании Agenda Media Group Алексей Парфун сообщил о создании первого в мире веб-сериала с использованием технологии дипфейк — комедийный проект «ПМЖейсон» сняли в России.

В веб-сериале были использованы образы актёров Джейсона Стэтхэма, Марго Робби, Киану Ривза и Роберта Паттинсона.

«ПМЖейсон» — легкий юмористический веб-сериал пародийного характера. Это ироничный взгляд иностранца в лице Джейсона Стэтхэма на русский быт. Проект раскрывает попытки главного героя охотно понять и интегрироваться в этот быт, который, в свою очередь, интегрируется в Джейсона на полную катушку», — сказал Парфун в комментарии ТАСС.

Действия сюжета разворачиваются в 2027 году: после пятилетних съёмок в России Стэтхэм остался жить в русской деревне. На юбилей к актёру приезжают его коллеги по цеху. Их образы были созданы с помощью дипфейк-технологий. 

Ранее американский актёр Брюс Уиллис первым из голливудских артистов продал права на использование своего облика с помощью технологии дипфейк. Этим будет заниматься созданная российскими инженерами веб-платформа Deepcake, которая оптимизирует контент на основе искусственного интеллекта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить