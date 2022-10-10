В России сняли первый в мире веб-сериал с использованием дипфейков

Гендиректор компании Agenda Media Group Алексей Парфун сообщил о создании первого в мире веб-сериала с использованием технологии дипфейк — комедийный проект «ПМЖейсон» сняли в России.

В веб-сериале были использованы образы актёров Джейсона Стэтхэма, Марго Робби, Киану Ривза и Роберта Паттинсона.

«ПМЖейсон» — легкий юмористический веб-сериал пародийного характера. Это ироничный взгляд иностранца в лице Джейсона Стэтхэма на русский быт. Проект раскрывает попытки главного героя охотно понять и интегрироваться в этот быт, который, в свою очередь, интегрируется в Джейсона на полную катушку», — сказал Парфун в комментарии ТАСС.

Действия сюжета разворачиваются в 2027 году: после пятилетних съёмок в России Стэтхэм остался жить в русской деревне. На юбилей к актёру приезжают его коллеги по цеху. Их образы были созданы с помощью дипфейк-технологий.

Ранее американский актёр Брюс Уиллис первым из голливудских артистов продал права на использование своего облика с помощью технологии дипфейк. Этим будет заниматься созданная российскими инженерами веб-платформа Deepcake, которая оптимизирует контент на основе искусственного интеллекта.