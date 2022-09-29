«Мне понравилась точность исполнения моего персонажа»: вместо Брюса Уиллиса в кино появится его цифровой двойник

Американский актёр Брюс Уиллис первым из голливудских артистов продал права на использование своего облика с помощью технологии дипфейк. Этим будет заниматься созданная российскими инженерами веб-платформа Deepcake, которая оптимизирует контент на основе искусственного интеллекта. Специалисты загрузили в нейросеть 34 тыс. изображений Уиллиса, в том числе из «Крепкого орешка» и «Пятого элемента», и создали молодого цифрового близнеца звезды. Его облик будет накладываться на дублёра, поэтому теперь для появления в кинопроектах артисту, объявившему о завершении карьеры, не обязательно присутствовать на съёмочной площадке.

Американский актёр Брюс Уиллис продал права на использование своего цифрового облика с помощью технологий компании Deepcake, созданной в 2020 году российскими инженерами. Это позволит артисту появляться в новых проектах даже после того, как он принял решение уйти из кино из-за афазии — неврологического расстройства, влияющего на когнитивные способности.

Специалисты веб-платформы, которая оптимизирует контент с помощью искусственного интеллекта, сумели создать цифрового близнеца Уиллиса в высоком разрешении (4К). Для этого пришлось загрузить в нейронную сеть 34 тыс. снимков лица актёра с различных ракурсов.

Сам он признался, что был доволен результатом работы российских специалистов.

«Мне понравилась точность исполнения моего персонажа. Для меня это замечательная возможность вернуться в прошлое. Нейросеть обучалась на материалах «Крепкого орешка» и «Пятого элемента», поэтому мой персонаж схож с образами того времени», — отметил Брюс.

Артист также поблагодарил команду Deepcake за труд и возможность, которую они ему дали.

«Благодаря развитию таких современных технологий я получил возможность общаться, работать и участвовать в съёмках, даже когда я на другом континенте. Для меня это совершенно новый и интересный опыт, и я благодарен нашей команде», — заключил он.

В августе 2021 года цифровой близнец Брюса Уиллиса дебютировал на российских телеэкранах в рекламном сериале «МегаФона». В рамках кампании «Потому что ты» молодой образ актёра появился в семейном боевике о спецагентах «Напарники».

В качестве дублёра, которому был «привит» облик голливудской звезды, выступил Константин Соловьёв. При этом в кастинге на эту роль участвовали 39 артистов. По словам разработчиков технологии, выбор дублёра — важная деталь, поскольку дипфейк создаёт лишь маску, а вот сыграть нужные эмоции и движения, характерные для прототипа, должен выбранный актёр.

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Главным напарником цифрового Брюса Уиллиса в сериальном блокбастере стал комик и телеведущий Азамат Мусагалиев. В каждом эпизоде проекта есть завершённая сюжетная линия, в рамках которой рекламируются услуги телекоммуникационной компании.

«У напарников два ярких и совершенно противоположных амплуа. Опытный агент, которого играет Брюс, немногословный и суровый парень, он воплощает идею надёжности. А новый агент — роль Азамата — отвечает за выгоду: этот герой главный по лайфхакам и смекалке», — пояснял в интервью изданию Sostav Василий Большаков, до середины февраля 2022-го занимавший должность директора по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона».

Срежиссировал рекламный сериал Илья Найшуллер («Хардкор», «Никто», «Молодой человек»). По словам Большакова, договориться с голливудским артистом получилось достаточно быстро.

«Все переговоры с Брюсом Уиллисом вела наша команда. Это было очень рискованной идеей, но на удивление обсуждение совместной работы проходило быстро и продуктивно, — заявил Большаков. — Актёра заинтересовал бренд и наш подход к организации продакшена... Сценарий для первого эпизода был согласован без единой правки».

Теперь, после покупки прав, инженеры смогут всего за несколько дней сделать Уиллиса частью того или иного проекта.

Вместе с тем отмечается, что актёр и его семья имеют право на согласование производимого контента.

Дублёр Брюса Уиллиса — актёр Константин Соловьёв

© Кадр из видео «МегаФона»

Об уходе Брюса Уиллиса из кино стало известно в марте 2022 года. Обладатель «Золотого глобуса» принял такое решение после диагностированного заболевания, которое приводит к речевой дисфункции, — афазии. У людей с этой болезнью возникают проблемы не только с диалогами, но и с аудированием, письмом и чтением. Однако, несмотря на то что афазия влияет на речевые способности человека, интеллект при этом никак не страдает.

После выявления заболевания родные Уиллиса сообщили об этом поклонникам в соцсетях, объявив о завершении актёрской деятельности кинозвезды. Близкие артиста признались, что это был трудный период для всей семьи, но поддержка и сострадание поклонников очень помогли его пережить.

Брюс Уиллис за свою актёрскую карьеру успел принять участие в съёмках более 100 кинолент. Признание артист получил после роли Джона Макклейна в картине «Крепкий орешек» (1988-й). Последний на данный момент фильм с Уиллисом вышел на экраны 2 сентября 2022 года — боевик «Под наблюдением» Мэтта Эскандари. Ещё несколько проектов находятся в производстве.