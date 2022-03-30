Брюс Уиллис завершает актёрскую карьеру из-за диагностированной у него афазии

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Актёр Брюс Уиллис завершает карьеру в связи с диагностированной у него афазией, которая «влияет на когнитивные способности» мужчины, пишет People со ссылкой на заявление его семьи.
Брюс Уиллис завершает актёрскую карьеру из-за диагностированной у него афазии
  • globallookpress.com
  • © Lionsgate/ZUMAPRESS.com

В социальных сетях было опубликовано сообщение, под которым подписались дочери актёра Румер Уиллис, Скаут Уиллис, Таллула Уиллис, Мейбл Уиллис и Эвелин Уиллис, а также его жена Эмма Хеминг Уиллис и бывшая жена Деми Мур.

«Хотим сообщить, что наш любимый Брюс испытывает проблемы со здоровьем и недавно у него была диагностирована афазия, влияющая на когнитивные способности. После долгих раздумий он оставляет карьеру, которая так много для него значила», — говорится в заявлении.

19 марта Брюсу Уиллису исполнилось 67 лет.

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