Узнать больше

В Карелии предупредили об усилении ветра до 17 м/с 8 октября

Короткая ссылка
В Карелии предупредили об ухудшении погоды в субботу, 8 октября.
В Карелии предупредили об усилении ветра до 17 м/с 8 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

Местами возможно усиление юго-западного ветра до 15—17 м/с.

Спасатели советуют не пользоваться автомобилем во время непогоды, ограничить передвижение по подвесным мостам.

Также стало известно о погоде в Башкирии в ближайшие выходные, передаёт mkset.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр. В субботу ожидается +3...+8 °С ночью, +8...+13 °С днём, небольшие осадки, местами умеренные.

Ночью в воскресенье прогнозируется +1...+6 °С, днём — +10...+15 °С, без существенных осадков.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок спрогнозировал зимние погодные аномалии в некоторых регионах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить