В Карелии предупредили об усилении ветра до 17 м/с 8 октября

В Карелии предупредили об ухудшении погоды в субботу, 8 октября.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

Местами возможно усиление юго-западного ветра до 15—17 м/с.

Спасатели советуют не пользоваться автомобилем во время непогоды, ограничить передвижение по подвесным мостам.

Также стало известно о погоде в Башкирии в ближайшие выходные, передаёт mkset.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр. В субботу ожидается +3...+8 °С ночью, +8...+13 °С днём, небольшие осадки, местами умеренные.

Ночью в воскресенье прогнозируется +1...+6 °С, днём — +10...+15 °С, без существенных осадков.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок спрогнозировал зимние погодные аномалии в некоторых регионах России.