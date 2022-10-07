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В Ставропольском крае предупредили о непогоде в выходные

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Синоптики рассказали о погоде в Ставропольском крае в ближайшие выходные.
В Ставропольском крае предупредили о непогоде в выходные
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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В субботу, 8 октября, осадков не ожидается, а в воскресенье, 9 октября, возможны дожди.

«Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 6—11 м/с, порывы до 20 м/с», — отметили синоптики.

Также стало известно, что в Ленинградской области продлили метеопредупреждение на пятницу, 7 октября, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Порывы ветра могут достигать 15—17 м/с, ночью в прибрежных районах — до 20 м/с. Температура воздуха составит +9...+14 °С.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок спрогнозировал зимние погодные аномалии в регионах России.

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