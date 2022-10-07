Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве и области на выходных

Заместитель начальника ситуационного центра «Росгидромета» Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Московской области на выходных.

По словам специалиста, в субботу ожидается переменная облачность без осадков.

«Давление — 754 мм рт. ст., ветер — юго-западный, 6—11 м/с. Температура в ночь с пятницы на субботу — +6…+8 °С, днём — +13…+15 °С», — рассказал синоптик.

Ночные температуры с субботы на воскресенье составят +7…+9 °С, будет облачно, без осадков. Температура днём — +11…+13 °С.

«Утром в воскресенье хорошая погода, а во второй половине дня будет подходить атмосферный фронт, который даст увеличение облачности и небольшой, местами умеренный дождь, который продлится вечером и в ночь на понедельник», — заключил Цыганков.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова спрогнозировала повышение температуры воздуха в Москве.