Синоптик Шувалов предупредил об усилении ветра в Петербурге до 22 м/с

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в конце недели.

В беседе с «Невскими новостями» он заявил, что сильный ветер прогнозируется с пятницы, 7 октября. Скорость его порывов может превысить 22 м/с.

«Что касается дождей, то наиболее вероятны они в пятницу и воскресенье, а в субботу их вероятность минимальная», — отметил эксперт.

Температура воздуха составит +12...+14 °С, что немного выше средних показателей для этого периода.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о туманной погоде в Тюменской области.