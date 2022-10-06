Синоптик Шувалов предупредил об усилении ветра в Петербурге до 22 м/с
- РИА Новости
В беседе с «Невскими новостями» он заявил, что сильный ветер прогнозируется с пятницы, 7 октября. Скорость его порывов может превысить 22 м/с.
«Что касается дождей, то наиболее вероятны они в пятницу и воскресенье, а в субботу их вероятность минимальная», — отметил эксперт.
Температура воздуха составит +12...+14 °С, что немного выше средних показателей для этого периода.
Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о туманной погоде в Тюменской области.