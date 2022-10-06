Синоптик Макарова спрогнозировала повышение температуры воздуха в Москве

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве в выходные.

«Мы ждём повышения температуры воздуха. Ожидается, что самыми тёплыми днями будут пятница и суббота», — поделилась синоптик.

Она добавила, что в пятницу ночью может пройти небольшой дождь.

«Температура в Москве около +10 °С, по области +6...+11 °С. Днём в Москве +13...+15 °С, по области +11...+16 °С. Умеренный западный ветер. В субботу без осадков», — добавила Макарова.

Она уточнила, что температура сохранится на тех же позициях, а в воскресенье ночью в Московской области ожидаются дожди.

«Ночью +7...+9 °С, по области +4...+9 °С. Днём дожди и температура +11...+13 °С, по области +10...+15 °С», — заключила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ясная, солнечная погода ожидается в Москве в ближайшие четыре дня.