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Сурдолог Азаров напомнил о вреде вставных наушников

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Врач-сурдолог Павел Азаров напомнил о вреде вставных наушников.
Сурдолог Азаров напомнил о вреде вставных наушников
  • Gettyimages.ru

«Лоры терпеть не могут наушники. Есть современные, большие — они менее вредны. В основном же мы видим, как в общественном транспорте стоят молодые люди, у них вставлены наушники, и там музыка играет так, что окружающие её слышат», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьёва, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.

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