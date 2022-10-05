Сурдолог Азаров напомнил о вреде вставных наушников

Врач-сурдолог Павел Азаров напомнил о вреде вставных наушников.

«Лоры терпеть не могут наушники. Есть современные, большие — они менее вредны. В основном же мы видим, как в общественном транспорте стоят молодые люди, у них вставлены наушники, и там музыка играет так, что окружающие её слышат», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьёва, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.