В подмосковных парках 1 октября отметят День пожилого человека

В парках Московской области 1 октября отметят День пожилого человека. Запланировано более 40 мероприятий.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

В частности, будут проходить праздничные программы, концерты, мастер-классы, экскурсии, фотосессии.

Среди участников — парк «Пехорка» в Балашихе, парк «Набережная имени Менделеева» в Дубне, Центральный парк культуры и отдыха Зарайска, городской парк Каширы.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.