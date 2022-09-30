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Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в выходные в Москве и области

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Ангелина Шурпина
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве и области в выходные.
Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в выходные в Москве и области
  • РИА Новости

«Сейчас пара циклонов-близнецов, один из которых формируется над Будапештом, другой — над Апеннинами, и в такой связке они пройдут и в субботу, и в воскресенье через центральные районы европейской территории России. Первый из них пройдёт чуть севернее Москвы, поэтому в столице будет ещё +15…+16 °С», — рассказал специалист.

По его словам, наиболее сильный дождь ожидается во второй половине дня, ближе к вечеру.

«Второй циклон подойдёт с перерывом в 6—9 часов, уже ближе ко второй половине дня в воскресенье, и тоже с хорошим количеством осадком, но его центр чуть южнее Москвы, в районе Тулы, поэтому ветер повернёт на северо-восточный и температура будет порядка +10…+12 °С», — объяснил Шувалов.

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