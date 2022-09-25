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Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

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Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра «Росгидромета» Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.
Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
  • РИА Новости

Синоптик отметил, что циклон, принёсший двухдневные дожди, потихоньку уходит, а на смену ему идёт антициклон и высокое давление.

«Подойдёт он где-то к началу октября. До конца месяца погода будет облачной. В первую половину недели, до среды, ожидается небольшой дождь. В четверг и пятницу без осадков», — рассказал Цыганков.

Он добавил, что температура на следующей неделе будет держаться на уровне нормы.

«Ночные температуры в понедельник и вторник +5...+7 °С, в среду, четверг и пятницу чуть потеплее — +5...+10 °С. Днём в понедельник и вторник ожидается +10...+13 °С. Со среды по пятницу — +9...+14 °С. Ветер на неделе будет западный и северо-западный и только к субботе повернёт на юго-восточный», — заключил собеседник RT.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах в октябре.

Как отметила Паршина, самым холодным регионом в октябре может стать Якутия: при похолоданиях в дневное время там бывает до -18 °С. Октябрьские морозы возможны на востоке Таймыра и в Эвенкии.

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