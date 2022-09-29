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Океанолог Сапожников оценил последствия утечки газа для экосистемы Балтийского моря

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Старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников прокомментировал масштабы экологического бедствия от повреждённых газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также последствия этого ЧП для экосистемы Балтийского моря.
Океанолог Сапожников оценил последствия утечки газа для экосистемы Балтийского моря
  • Gettyimages.ru

«Там, действительно, тонны погибшей рыбы — но не только и не столько из-за взрывов (если они были), а в результате поступления в воду огромных объёмов газа. И его воздействия на гидробионтов — на все их физиологические процессы. Грубо говоря, им устроили газовую камеру в воде. Это случилось в двух локальных областях, но отравленные языки, насыщенные газом, выносятся течениями и на запад, и на восток», — сказал специалист в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в масштабах океана шлейф узкий, однако применительно к Балтийскому морю аномалия чувствительная.

«Это не значит, что всё море резко заполнится газом — нет, ни в коем случае. Но вредоносные языки от двух повреждённых трубопроводов свои следы оставят. Кроме гибели фито- и зоопланктона и рыб, конечно, есть влияние на тех птиц и морских млекопитающих, которые там обитают», — отметил Сапожников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что инцидент с утечкой газа на «Северных потоках» мог быть терактом.

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