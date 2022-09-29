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Актёр Скляр опроверг сообщения СМИ о том, что намерен отправиться в зону спецоперации

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Народный артист России Игорь Скляр опроверг RT сообщения СМИ о том, что намерен отправиться в зону спецоперации.
Актёр Скляр опроверг сообщения СМИ о том, что намерен отправиться в зону спецоперации
  • РИА Новости

По его словам, этим его уже «три дня достают».

«Мне прислали какую-то чумовую ссылку, где 50 человек разных артистов — от Шуры до Машкова, я в том числе... Мне 64, вряд ли я подпадаю, у меня военно-учётная специальность — «рядовой-кавалерист», а кавалерии как рода войск сейчас уже нет», — сказал Скляр.

Ранее сообщалось, что предельный возраст призыва в рамках частичной мобилизации рядового и сержантского состава составляет 50 лет.

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