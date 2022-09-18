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Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Петербурге в понедельник

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В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погоды в понедельник, 19 сентября.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Петербурге в понедельник
  • РИА Новости

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу синоптиков, будет дождь и усиление ветра до 18 м/с.

Спасатели советуют не выходить из дома без лишней необходимости. Также рекомендуется воздержаться от поездок по городу, передают «Невские новости».

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

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