Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Петербурге в понедельник

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погоды в понедельник, 19 сентября.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу синоптиков, будет дождь и усиление ветра до 18 м/с.

Спасатели советуют не выходить из дома без лишней необходимости. Также рекомендуется воздержаться от поездок по городу, передают «Невские новости».

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.