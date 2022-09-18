Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Петербурге в понедельник
- РИА Новости
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По прогнозу синоптиков, будет дождь и усиление ветра до 18 м/с.
Спасатели советуют не выходить из дома без лишней необходимости. Также рекомендуется воздержаться от поездок по городу, передают «Невские новости».
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.