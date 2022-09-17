Синоптик Шувалов пообещал дождливую погоду в столичном регионе на следующей неделе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что в понедельник, 19 сентября, столица окажется в тыловой части южного циклона, что может привести к сильному ветру с порывами до 20 м/с.

Ближе к среде, 21 сентября, ветер сменится на северо-западный.

«Вся рабочая неделя будет с небольшими дождями и температурой днём +10...+15 °С, ночью +3...+8 °С. То есть москвичей ожидает холодная, дождливая и ветреная неделя. Кстати, из-за ветра температура будет ощущаться на 2—3 °С холоднее», — сообщил Шувалов.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде на юге России в ближайшие дни.