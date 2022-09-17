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Режиссёра Масленникова похоронят на Северном кладбище

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Прощание с режиссёром Игорем Масленниковым состоится в конце недели.
Режиссёра Масленникова похоронят на Северном кладбище
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм».

«Предварительно, прощание состоится в конце недели. Оно пройдёт в первом павильоне киностудии. Похоронят Игоря Фёдоровича на Северном кладбище», — сказали в пресс-службе.

Ранее актёр Василий Ливанов в беседе с ФАН назвал Масленникова профессионалом своего дела.

Масленников, создавший в том числе серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимняя вишня», умер 17 сентября на 91-м году жизни.

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