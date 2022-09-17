Режиссёра Масленникова похоронят на Северном кладбище
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм».
«Предварительно, прощание состоится в конце недели. Оно пройдёт в первом павильоне киностудии. Похоронят Игоря Фёдоровича на Северном кладбище», — сказали в пресс-службе.
Ранее актёр Василий Ливанов в беседе с ФАН назвал Масленникова профессионалом своего дела.
Масленников, создавший в том числе серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимняя вишня», умер 17 сентября на 91-м году жизни.