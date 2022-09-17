Умер режиссёр Игорь Масленников, снявший серию фильмов о Шерлоке Холмсе
Режиссёр Игорь Масленников, создавший в том числе серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимняя вишня», умер на 91-м году жизни, сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов России.
- РИА Новости
«Игорь Масленников скончался, нам позвонила утром его дочь», — сказали агентству.
Похоронами будет заниматься Союз кинематографистов Санкт-Петербурга, где жил режиссёр, сказал собеседник.
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