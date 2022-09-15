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В Московском зоопарке родились птенцы фламинго

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В Московском зоопарке родились птенцы фламинго, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
В Московском зоопарке родились птенцы фламинго
  • РИА Новости

Одного розового и двух красных птенцов можно увидеть на Большом пруду. Несмотря на похолодание, птенцы не перебрались в помещение.

Находясь в уличном вольере, птенцы смогут окрепнуть и набраться сил к предстоящей зиме, информирует «Москва 24».

Ранее в Московском зоопарке объявили о традиционном сборе урожая для животных. До конца ноября можно принести тыквы, кукурузу, подсолнухи, дубовые листья и жёлуди. Они должны быть свежими и без следов химической обработки.

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