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В Московском зоопарке объявили о традиционном сборе урожая для животных

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В Московском зоопарке объявили о традиционном сборе урожая для животных с четверга, 15 сентября. До конца ноября можно принести тыквы, кукурузу, подсолнухи, дубовые листья и жёлуди. Они должны быть свежими и без следов химической обработки.
В Московском зоопарке объявили о традиционном сборе урожая для животных
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Полученные подарки будут использованы, например, в качестве украшения для вольера или «пряталки» для корма.

Также стало известно, что в столице откроют более 360 временных прививочных пунктов для вакцинации домашних животных против бешенства, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Вакцинация против бешенства обязательна для кошек, собак, енотов и хорьков. По поводу прививки редким питомцам лучше проконсультироваться со специалистом», — уточнили в комитете ветеринарии.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появились на свет три птенца полярной совы.

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