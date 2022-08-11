В Московском зоопарке появились на свет три птенца полярной совы.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Птенцы вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных в июне. Они покрыты серым детским пухом.

«Сейчас птенцы живут вместе с родителями — выпрашивают у них еду тонким жалобным писком, засыпают, распластавшись прямо на земле, и осматривают вольер огромными жёлтыми глазами», — рассказали в зоопарке.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы Сергея Собянина сообщила, что павильон «Ластоногие» Московского зоопарка возобновил работу после реконструкции.