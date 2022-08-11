военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Московском зоопарке появились на свет три птенца полярной совы

Короткая ссылка
В Московском зоопарке появились на свет три птенца полярной совы.
В Московском зоопарке появились на свет три птенца полярной совы
  • Gettyimages.ru
  • © Tier Und Naturfotografie J und C Sohns

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Птенцы вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных в июне. Они покрыты серым детским пухом.

«Сейчас птенцы живут вместе с родителями — выпрашивают у них еду тонким жалобным писком, засыпают, распластавшись прямо на земле, и осматривают вольер огромными жёлтыми глазами», — рассказали в зоопарке.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы Сергея Собянина сообщила, что павильон «Ластоногие» Московского зоопарка возобновил работу после реконструкции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить