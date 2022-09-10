В Москве назвали «Царицыно» одним из самых популярных музеев города
- РИА Новости
Так, по словам представителей департамента, самыми востребованными в 2022 году стали музей-заповедник «Царицыно» и Дарвиновский музей.
Кроме того, большой популярностью среди граждан пользуется Московский зоопарк.
«Посещаемость музеев почти вернулась на допандемийный уровень», — добавили специалисты.
Ранее в Российской государственной библиотеке рассказали, как выглядит среднестатистический обладатель их читательского билета.