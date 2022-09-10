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В Москве назвали «Царицыно» одним из самых популярных музеев города

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Ксения Калинкина
В Департаменте культуры города Москвы рассказали RT, какие музеи пользуются наибольшей популярностью среди жителей и гостей столицы.
В Москве назвали «Царицыно» одним из самых популярных музеев города
  • РИА Новости

Так, по словам представителей департамента, самыми востребованными в 2022 году стали музей-заповедник «Царицыно» и Дарвиновский музей.

Кроме того, большой популярностью среди граждан пользуется Московский зоопарк.

«Посещаемость музеев почти вернулась на допандемийный уровень», — добавили специалисты.

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