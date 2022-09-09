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Синоптик Шувалов спрогнозировал в выходные «праздничную» погоду в Москве

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Ангелина Шурпина
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и области в выходные.
Синоптик Шувалов спрогнозировал в выходные «праздничную» погоду в Москве
  • РИА Новости

Как отметил Шувалов, в столичном регионе ожидается «праздничная» погода. 

По словам специалиста, с северо-запада надвигается антициклон.

В субботу давление будет высоким — 756 мм рт. ст., но, как пояснил метеоролог, ничего опасного в этом нет.

При этом ночи ожидаются ясными, а днём москвичей ждёт малооблачная погода, заявил собеседник RT. 

«Никакого намёка на дождь. В субботу ночью по области заморозки, в Москве — около +3°С, днём воздух прогреется до +15 °С. В воскресенье аналогичная ночь с заморозками по области и достаточно низкой температурой в столице и днём +16…+17 °С, небольшая облачность», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что в выходные ожидается подходящая погода для того, чтобы «провести праздник на воздухе».

Ранее стало известно о том, что в Челябинской области прогнозируют ночные заморозки до -3 °С.

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