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В Челябинской области прогнозируют ночные заморозки до -3 °С

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В Гидрометцентре Челябинской области сообщили, что по ночам с 9 по 12 сентября температура в регионе может опускаться до -3 °С.
В Челябинской области прогнозируют ночные заморозки до -3 °С
  • Gettyimages.ru
  • © urbazon

Об этом пишет URA.RU.

«Ночью 9, 10, 11 и 12 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура будет опускаться до -3 °С. В отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.

Наряду с этим в Карелии, согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, период аномального холода сменится теплом, пишет karelinform.ru.

С 8 по 10 сентября в регионе ожидаются заморозки — до -1...-3 °С. Однако с 9 сентября установится тёплая погода с дневными температурами +12...+17 °С.

Ранее сообщалось, что в Туве ввели режим чрезвычайной ситуации по причине лесных пожаров.

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