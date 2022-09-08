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Раймонд Паулс прокомментировал решение Эстонии, Латвии, Литвы и Польши по визам

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Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс прокомментировал решение Эстонии, Латвии, Литвы и Польши по визам.
Раймонд Паулс прокомментировал решение Эстонии, Латвии, Литвы и Польши по визам
  • globallookpress.com
  • © Victor Lisitsyn

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что деятели культуры не должны страдать из-за политической ситуации, а также отметил, что время фестивалей в Юрмале ушло.

«Я за то, чтобы артисты спокойно могли ехать через границу и могли выступать. Остальное меня не волнует. К сожалению, это ушло», — сказал Паулс.

Ранее стало известно, что Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября запретят въезд для россиян с шенгенскими визами.

Исключения сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным обстоятельствам.

Также еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон отметила, что Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.

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