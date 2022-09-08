Праздничные фейерверки по случаю 875-летия Москвы запустят в 23 локациях

Праздничные салюты в честь Дня города в столице 10 сентября запустят с 23 точек, из них восемь — высотные, 15 — парковые.

Начало салюта — в 21:00. Всего произведут более 30 тыс. залпов, сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Ожидается, что наиболее популярными точками традиционно станут Москворецкая набережная, Парк Победы на Поклонной горе, Парк Горького, акватория Москвы-реки в районе Печатники, Таганский парк и улица Кадырова в районе Южное Бутово, передаёт «Москва 24».

Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт более 420 экскурсий, выставок, концертов и других мероприятий в честь Дня города.