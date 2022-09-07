В Москве пройдёт более 420 экскурсий и выставок в честь Дня города

В Москве пройдёт более 420 экскурсий, выставок, концертов и других мероприятий в честь Дня города.

Об этом сообщает kp.ru.

«Основная часть программы будет посвящена истории Москвы, её достопримечательностям и людям, которые здесь жили, работали и творили», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, мероприятия пройдут во всех районах города. Их подготовили библиотеки, музеи, парки, школы искусств, кинотеатры сети «Москино».

Также с 9 по 11 сентября на Тверском бульваре будет работать fashion-маркет, передаёт НТВ. На площадке состоится более 30 лекций.

Ранее сообщалось, что мероприятия в честь Дня города будут проходить с 9 по 11 сентября по всей Москве.