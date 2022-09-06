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Климатолог Семёнов высказался о возможных последствиях глобального потепления для России

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Научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Израэля Сергей Семёнов высказался о возможных последствиях глобального потепления для России.
Климатолог Семёнов высказался о возможных последствиях глобального потепления для России
  • AP

Об этом сообщает ФАН.

Выступая на брифинге, организованном медиагруппой «Патриот», Семёнов заявил, что потепление в разных частях страны будет ощущаться разнообразно, так как Россия расположена в нескольких климатических зонах.

Как отметил эксперт, глобальное потепление может привести к лесным и природным пожарам.

Возможен и отрицательный эффект из-за прогревания почвы в районах многолетней мерзлоты. По словам Семёнова, это способно отразиться на надёжности фундаментов, поэтому нужно просчитать риски, которые могут возникнуть на фоне изменения климата.

Ранее завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов выразил мнение, что необходимо решать проблему с кондиционированием воздуха в домах и строить здания с учётом увеличения солнечной активности в связи с участившимися засухами.

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