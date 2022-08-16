Климатолог Кислов заявил, что изменения в застройке городов помогут в борьбе с засухами

Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов выразил мнение, что необходимо решать проблему с кондиционированием воздуха в домах и строить здания с учётом увеличения солнечной активности в связи с участившимися засухами.

Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если такие явления, как засуха, учащаются, то «надо готовиться к ним в плане кондиционирования воздуха и в плане борьбы на локальном уровне».

«В городах мы можем побороться с этим явлением, если будем менять технологию застройки, выбирать материалы, отражающие солнечную радиацию, стёкла в домах делать с затемнением, кондиционирование воздуха развивать и в транспорте, и в домах», — заявил Кислов.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что Челябинская и Иркутская области будут обмениваться опытом в сфере сохранения водных ресурсов.