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На ТВ выходит девятый сезон «Реальных пацанов»

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Новый сезон одного из главных проектов телеканала ТНТ, сериала «Реальные пацаны», стартует 29 августа. Главный герой возвращается в квартиру, где началась история, чтобы написать мемуары под названием «Последний реальный пацан». Благодаря девятому сезону сериал преодолеет отметку в 270 серий, а осенью проекту исполнится 12 лет.
На ТВ выходит девятый сезон «Реальных пацанов»
  • Кадр из сериала «Реальные пацаны»
  • © Телеканал ТНТ

В первый день эфира зрителям покажут сразу четыре серии нового сезона шоу. В них Колян и его компания вспомнят истоки, но к привычному формату видеодневников добавится коллективная работа над мемуарами героев. 

После событий восьмого сезона, в котором Колян получил наследство Оборина, вместо хеппи-энда герой попал в тюрьму. Выбравшись из мест не столь отдалённых, он возвращается в квартиру, где 12 лет назад начал записывать видеодневники, и пытается переосмыслить свою жизнь на страницах автобиографии. В результате каждая глава открывает новые грани характера персонажа — и для него самого, и для окружающих.

Резкие перемены произойдут не только с Коляном. Вован столкнётся с родительским кризисом и постродовой депрессией, Иваныч ударится в политику и включится в губернаторскую гонку, а Эдик попытается освоить ремесло онлайн-трейдера и расстанется с Машей. 

В работе над новым сезоном «Реальных пацанов» участвовали Николай Наумов, Владимир Селиванов, Алексей Базанов, Сергей Ершов, Игорь Ознобихин, Зоя Бербер, Мария Скорницкая, Марина Федункив и другие.

Исполнительница главной женской роли Зоя Бербер уверена, что сериал не потерял своей актуальности и спустя 12 лет после старта: «Мы с вами выросли и поменялись, а жизнь остаётся прежней. То, что обсуждалось в первых сезонах, до сих пор важно и злободневно. Здесь реальная жизнь, отношения, друзья, девчонки. В общем, человеческие отношения — это бесконечная история. Поднимая какие-то темы, мы подключаем зрителя, и он говорит: «О, у меня было так же». А потом у него появляется какой-то вывод, ведь он уже не одинок в своём вопросе, в своей проблеме, в своей жизни».

Ранее стала известна дата премьеры комедийного сериала с Антоном Филипенко и Катериной Ковальчук «На страже пляжа».

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