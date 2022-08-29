Стала известна дата премьеры сериала «На страже пляжа»

Премьера нового комедийного сериала с Антоном Филипенко и Катериной Ковальчук «На страже пляжа» состоится 5 сентября на телеканале ТНТ.

Главный герой сериала — один из лучших московских криминалистов Денис Крылов (Антон Филипенко). Из-за интрижки с женой генерала полиции его выгоняют из органов, и герой становится чистильщиком — тем, кто убирает квартиры после преступлений. Но и тут не обходится без приключений: случайно раскрыв преступную схему, Крылов оказывается в опасности. По программе защиты свидетелей ему меняют фамилию и отправляют в курортный город на юге страны, где он должен отыгрывать роль столичного кутилы, отдыхающего от московской суеты. Впрочем, спокойно жить Денис, теперь уже Дубов, по-прежнему не может и вновь попадает в поле зрения правоохранителей, но теперь уже в качестве подозреваемого. Чтобы доказать свою невиновность, герою предстоит заняться тем, что он умеет делать лучше всего: расследовать преступление.

«Мой герой только выглядит беззаботным, циничным, эгоистичным и самовлюблённым. Эта маска к нему уже прилипла, этот образ жизни стал для него привычкой. Но, несмотря на эту маску, он очень азартный человек в плане профессии: легко загорается, когда что-то делает. Во время этих шерлокхолмсовских дел маска на какой-то момент отпадает, и вот тут он может быть настоящим. Когда человек делает что-то, что является его призванием, он раскрывается по-настоящему — так происходит в любой профессии», — Антон Филипенко.

Роли в ленте также исполнили Катерина Ковальчук («Гусар», «Наследие»), Сергей Дьяков («Игра на выживание») и Артём Гайдуков («Аванпост», «Афера»). Пост режиссёра проекта занял Акаки Сахелашвили («ИП Пирогова», «Полицейский с Ютьюба»).

Ранее в Москве начались съёмки комедийного сериала «Телохранители».